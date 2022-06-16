Especial `Día del libro infantil y juvenil 2022´ desde Librería Treito

Relación de premiados:
1º Premio ( 6-7 años)
-ARANCHA MENENDEZ VILAR "EL UNICORNIO BRILLANTE" - CP MAESTRO CASANOVA
2º Premio ( 6-7 años)
-MARTIN PÉREZ FERNÁNDEZ "JUAN EL DINOSAURIO" - CP MAESTRO CASANOVA
1º Premio (8-9 años)
REBECA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ "LAIA" - CP ALEJANDRO CASONA
2º Premio ( 8-9 años)
-CARMEN ARBAS MARTINEZ "EL ÁNGEL Y LAURA" - CP MAESTRO CASANOVA
1º Premio (10-11 años)
ARIADNA MONCÓ GARCÍA "DEMIAN: UN NIÑO DE GUERRA" - CP ALEJANDRO CASONA
2º Premio (10-Ilaños)
ISABEL COVADONGA MEGIDO "LA DIFERENCIA AL VUELO" - CRA GERA - CUARTO DE LOS VALLES
1º Premio (12-13años)
IVÁN RON MARRÓN "EL MISTERIOSO CASO DEL ZOO" - CP BIMEDA
2º Premio (12-13)
CELSO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ "EL CASO DEL SER EX-6218" - CP ALEJANDRO CASONA
Con las valoraciones de Amalia Fernández y José Luis Rodríguez Mera