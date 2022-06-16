La Brújula de Cangas del Narcea

Especial `Día del libro infantil y juvenil 2022´ desde Librería Treito

Gala final del XIII Concurso de Cuentos Infantiles `Cuéntanos tú cuento por la radio´

Miguel Ángel Pérez

Cangas del Narcea | 16.06.2022 08:27

Relación de premiados:

1º Premio ( 6-7 años)

-ARANCHA MENENDEZ VILAR "EL UNICORNIO BRILLANTE" - CP MAESTRO CASANOVA

2º Premio ( 6-7 años)

-MARTIN PÉREZ FERNÁNDEZ "JUAN EL DINOSAURIO" - CP MAESTRO CASANOVA

1º Premio (8-9 años)

REBECA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ "LAIA" - CP ALEJANDRO CASONA

2º Premio ( 8-9 años)

-CARMEN ARBAS MARTINEZ "EL ÁNGEL Y LAURA" - CP MAESTRO CASANOVA

1º Premio (10-11 años)

ARIADNA MONCÓ GARCÍA "DEMIAN: UN NIÑO DE GUERRA" - CP ALEJANDRO CASONA

2º Premio (10-Ilaños)

ISABEL COVADONGA MEGIDO "LA DIFERENCIA AL VUELO" - CRA GERA - CUARTO DE LOS VALLES

1º Premio (12-13años)

IVÁN RON MARRÓN "EL MISTERIOSO CASO DEL ZOO" - CP BIMEDA

2º Premio (12-13)

CELSO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ "EL CASO DEL SER EX-6218" - CP ALEJANDRO CASONA

Con las valoraciones de Amalia Fernández y José Luis Rodríguez Mera

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