Adrián Barbón: "Si la reforma no incorpora la oficialidad, no la vamos a impulsar"

"Como somos hombres y mujeres de palabra en la FSA-PSOE y en el Gobierno de Asturias, lo que tenemos claro es que si la reforma no incorpora la oficialidad, no la vamos a impulsar", ha dicho Barbón en respuesta a los medios durante su visita a Cangas del Narcea para asistir a la puesta en servicio de la UVI móvil del área sanitaria II.

Barbón, que ha reiterado sus críticas a la derecha por haberse "aislado" del debate sobre la reforma, primero negando que fuera necesaria y después condicionándola a abordarla sin oficialidad, para ahora pedir negociar una reforma fiscal tras la propuesta de Podemos que "no conseguía el consenso de las fuerza de la izquierda".

Para el presidente asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, "cualquier reforma que no tuviera que ver con la meramente estatutaria necesitaba del acuerdo de las tres fuerzas de la izquierda" y la propuesta de Podemos "no la tuvo".

Así, entiende que actualmente "no hay 27 votos" para aprobar la reforma estatutaria con cooficialidad. "Si no hay 27 votos, no hay reforma del Estatuto salvo que algún partido cambie de posición de aquí a los próximos meses", ha añadido.

"Entonces, si se suman los 27 votos, habría reactivación del debate", ha argumentado, entendiendo que si eso no ocurre se pueda generar "frustración", para añadir que en el 2023 "los ciudadanos tendrán oportunidad de decidir si quieren dotar de 27 votos necesarios para esa reforma del Estatuto".