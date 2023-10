¿Qué da miedo de Teruel a sus vecinos?

La tertulia de este jueves ha sido en "El patio de vecinos". Nos han acompañado:

Pepe Polo, presidente de la federación de vecinos

María José Izquierdo, presidenta de los vecinos del centro

Ólga Sánchez, presidenta vecinos del Ensanche

Lucia Caballero, presidenta de los vecinos del Carmen

Con la cercanía de Todos los Santos hemos hablado sobre ely las necesidades que según el movimiento vecinal hacen falta (mejoras de aceras, iluminación y acceso).

Además, a la pregunta ¿Qué puntos de Teruel dan miedo? Los vecinos han sido claros explicando que las aceras porque en muchos puntos son las mismas desde hace más de medio siglo y porque son peligrosas ya que muchas se resbalan. Lo mismo que ocurre con los pasos de cebra que han sido repintados con una pintura que no incluye la opción de antideslizante. Otro ejemplo de lugar que da miedo según los vecinos es la calle San Francisco y no únicamente por el derrumbe si no por lo oscura y fría que es. Han propuesto su peatonalización.

En el barrio del Carmen se han felicitado porque desde el mes de junio han notado el aumento de la unidad vecinal reflejado en el incremento del numero de socios. Este fin de semana celebran las fiestas que tuvieron que aplazar a días del derrumbe del número 21 de la calle San Francisco del 13 de junio.