"Huesca no ha tocado techo todavía en esta sexta ola"

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel cree que todavía "no hemos tocado techo en esta sexta ola en el Alto Aragón". La provincia de Huesca ha sumado en la última jornada otros 182 positivos de covid-19. Los datos siguen en aumento (hay 55 casos más que la semana pasada) y por el momento la progresión no frena.

El aumento de los contagios afecta sobre todo a la Atención Primaria, pero en los últimos días también se han disparado los ingresos hospitalarios. Hay 17 pacientes en el Universitario San Jorge, (4 an en UCI), 18 en Barbastro, con dos en la Unidad de Cuidados Intensivos. A estos se suman cinco pacientes en la Clínica Viamed Santiago. Borrel cree que el aumento de los contagios se debe a un incumplimiento de los confinamientos y a que no se comunican todos los contactos. Y son precisamente los contactos no declarados los que están provocando nuevos focos.

Dada la situación actual el presidente del colegio de Médicos es totalmente partidario de seguir utilizando la mascarilla sobre todo en entornos urbanos, incluso aunque estemos al aire libre. Así mismo, Borrel considera que la labor de rastreo que tienen que realizar los profesionales de Atención Primaria está restando horas de atención a los pacientes.