Cómo pasar de teatro a cine la historia de amor más universal

No ha habido representaciones en las calles de Teruel, calles que no están engalanadas, jaimas que no se han colocado en sus plazas. Pero una historia que continúa, desde la Fundación Bodas de Isabel, el Ayuntamiento y la Federación de Grupos han organizado unas Bodas de Isabel virtuales.

Desde el viernes 12 de febrero, cada día, en la web de la Fundación se emite un episodio de la historia, una “precuela” desde La Partida de Diego. Raquel Esteban, gerente de la Fundación, explicaba que ha supuesto un esfuerzo, sobre técnico, para llevarlos a cabo.

Hasta 150 grupos, 15.000 figurantes y más de 90.000 visitantes. Son cifras que se ven alteradas en esta edición. El teatro ha dado paso al cine. una edición en la que, lo que se mantiene, es la ilusión de los participantes. Ana Esteban y Juan Esteban son Isabel y Diego. Y ellos también han tenido que adaptarse.