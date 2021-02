El Colegio de Médicos de Teruel considera adecuado el proceso de vacunación

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Teruel siguen pidiendo responsabilidad a los ciudadanos en su día a día. Extremar las precauciones, evitar al máximo los contactos sociales y mantener las medidas de higiene, así como el uso de las mascarillas se hace imprescindible.

En este sentido, el presidente del colegio, Ismael Sánchez, descarta el uso de las mascarillas FPP3 para el conjunto de la población.

No obstante, antes las altas cifras de contagios que continúan registrándose en la capital, Sánchez sí que se ha mostrado partidario de hacer un cribado masivo a pesar de que el departamento de sanidad lo ha descartado.

Vacunas en la privada

Por otra parte, el Colegio de Médicos de Teruel ha entregado a la Consejería de Sanidad un listado de 72 trabajadores de clínicas privadas para que reciban la vacuna contra la COVID-19.

Con respecto a la polémica sobre la vacunación de personal sanitario que no están en primera línea en el hospital Obispo Polanco como denunció el jefe de la UCI, el presidente del colegio ha explicado que han recibido consultas en ese sentido y que no se ha demostrado que se haya vacunado personal que no estaba previsto.