Más de uno Zaragoza 30/09/2025

Hablamos con Cecilia Anadón, una vecina de Cuarte de Huerva que el domingo se encontró su casa, donde además tiene una escuela infantil de día, con más de un metro y medio de agua por la tromba de agua que descargó en la localidad. La casa está ahora inhabitable y ha perdido todos los enseres y recuerdos que quedaron sumergidos.

El consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado en Más de uno Zaragoza que en aproximadamente un mes darán inicio los trabajos para el cerramiento del Mercado Central. Con la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, hemos hablado de los espacios seguros que sustituyen a los puntos violeta en las Fiestas del Pilar y de la campaña No es No, que también se prolongará hasta el 13 de octubre.

Conocemos detalles del plan que acaban de conocer vecinos y comerciantes afectados por la reforma de Coso-San Miguel, que comenzará el 20 de octubre. En el Cara a Cara de esta semana hemos recibido a Sara Fernández (PP) y Eva Torres (VOX) para hablar de los espacios seguros del Pilar, la actuación del Padre Guilherme y la programación festiva.