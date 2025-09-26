Más de uno Zaragoza 26/09/2025

Conocemos detalles del proyecto para la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en las inmediaciones del actual centro hospitalario. También hablamos con el presidente del Comité Organizador del Congreso de Cuidados Paliativos que se celebra en Zaragoza este viernes y sábado, Santiago Trueba.

Con motivo de la manifestación convocada por la Casa de Palestina en Zaragoza para esta tarde, charlamos con el portavoz de este colectivo, Ibrahim Abiat. También hablamos de la Noche de los Investigadores, que celebra una nueva edición en Zaragoza, del desembarco en la capital de más de 600 personas caracterizadas de personajes de la saga Star Wars para el Training Day de Star Wars.

Además, este fin de semana se celebran las Fiestas de El Tubo, dedicamos el Viernes Musical a los grandes musicales de cine y teatro, y César Gómez saca de su baúl de chismes sonoros recuerdos de series de televisión, también musicales, como Fama, Glee o Un paso adelante. La actualidad deportiva, centrada en el vital partido que el Zaragoza disputa esta noche en Mendizorroza ante el Mirandés, la repasamos con Fran Castarlenas.