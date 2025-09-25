Más de uno Zaragoza 25/09/2025

Comenzamos el programa en el Balcón de San Lázaro, que reabre este sábado tras más de cinco años cerrado. La Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal se hará cargo de las visitas guiadas, que se celebrarán los primeros sábados de mes. También saludamos a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, coincidiendo con la celebración, hoy, del Día Mundial de estos profesionales.

Tras el anuncio de Jorge Azcón en el Debate sobre el estado de la Comunidad sobre la concertación del bachillerato, recogemos la valoración del sindicato FSIE. Y con Fran Castarlenas hablamos de la gesta de las chicas de Casademont, que superaron una renta en contra de 21 puntos y jugarán Euroliga esta temporada.

Una madre del colegio Cesáreo Alierta nos ha contado la tensión que se vive en este centro escolar entre las familias el equipo directivo. Una situación que ha llevado a varias familias a sacar a sus hijos del colegio. Además, hablamos del estreno del musical de Los Pilares de la Tierra, mañana en el Teatro Principal. Y en Zaragoza Conciertos hemos presentado el Santa Fest, un evento para nuevos grupos que se celebrará este fin de semana en Santa Isabel.