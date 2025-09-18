magazine

Más de uno Zaragoza 19/09/2025

Hablamos del viaje de la alcaldesa de Zaragoza China, de las actividades de la Semana de la Movilidad para este fin de semana y de los problemas con las pulseras para maltratadores. Además, contamos novedades sobre la Ofrenda de Frutos y dedicamos nuestro viernes musical a la Generación Tocata

Redacción

Zaragoza |

Natalia Chueca inicia un nuevo viaje a China, donde participará en un foro de la ONU, un evento logístico y diferentes encuentros empresariales. También contamos las actividades que tendrán lugar este sábado en Mobility Citi para toda la familia con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Además, la directora del IAM, María Antoñanzas, y la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, han explicado los problemas que ha provocado en Zaragoza el mal funcionamiento de las pulseras para la protección de mujeres víctimas de violencia doméstica. Y hemos conocido las novedades de la Ofrenda de Frutos, que este año estará abierta a todos los vecinos de Zaragoza.

Repasamos la actualidad del mundo del deporte con Fran Castarlenas, recibimos a Laura Frago, cantante del grupo Rock A la Par, que participará este sábado en un concierto solidario organizado por el Festival San Juan de Dios. Y dedicamos nuestro Viernes Musical a los artistas de la generación Tocata que actúan esta noche en el Auditorio de Zaragoza. César Gómez ha sacado del Festival de Chismes Sonoros sonidos de los comienzos de temporada televisivos de los 90.

