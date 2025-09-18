Más de uno Zaragoza 18/09/2025

Hablamos con el presidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho, sobre la manifestación convocada el próximo sábado para protestar contra el cierre de siete zonas jóvenes. Desde La Almozara recuerdan al Ayuntamiento su compromiso para empezar las obras del Quiosco de la Música antes de que acabe el año. Además, 200 personas se manifestaron ayer para protestar por la peligrosidad del nuevo carril bici.

Centramos también nuestra atención en el Campus Fundación Ibercaja, que tiene este jueves su evento anual para presentar las novedades del nuevo curso. Charlamos con la directora del Campus, Ana Farré, que ha repasado las principales novedades que presentan esta tarde y con el CEO de Muebles Rey, Nacho Rey, que ha participado en varias formaciones del campus.

Con motivo de la Semana de la Movilidad, hablamos con el responsable de ventas de Seulcar, Mariano Gosa, sobre vehículos híbridos y eléctricos. Nuestra nutricionista, Laura Reviejo, ha dedicado su espacio al almidón resistente; y José Miguel Martínez Urtasun ha destacado varias propuestas gastronómicas, como la Ruta de la Tapa Mudéjar o las jornadas de La Tapa entra en Palacio. En Zaragoza Conciertos nos ha visitado El Brindador, que actuará este fin de semana en la Campana Underground.