magazine

Más de uno Zaragoza 18/09/2025

En el programa del jueves hemos hablado de la manifestación por el cierre de zonas jóvenes, de reivindicaciones vecinales en La Almozara y de la presentación del curso en el Campus Fundación Ibercaja. Además, hablamos de vehículos eléctricos, del almidón resistente y de las propuestas gastronómicas de los próximos días. En Zaragoza Conciertos nos ha visitado El Brindador.

Redacción

Zaragoza |

Hablamos con el presidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho, sobre la manifestación convocada el próximo sábado para protestar contra el cierre de siete zonas jóvenes. Desde La Almozara recuerdan al Ayuntamiento su compromiso para empezar las obras del Quiosco de la Música antes de que acabe el año. Además, 200 personas se manifestaron ayer para protestar por la peligrosidad del nuevo carril bici.

Centramos también nuestra atención en el Campus Fundación Ibercaja, que tiene este jueves su evento anual para presentar las novedades del nuevo curso. Charlamos con la directora del Campus, Ana Farré, que ha repasado las principales novedades que presentan esta tarde y con el CEO de Muebles Rey, Nacho Rey, que ha participado en varias formaciones del campus.

Con motivo de la Semana de la Movilidad, hablamos con el responsable de ventas de Seulcar, Mariano Gosa, sobre vehículos híbridos y eléctricos. Nuestra nutricionista, Laura Reviejo, ha dedicado su espacio al almidón resistente; y José Miguel Martínez Urtasun ha destacado varias propuestas gastronómicas, como la Ruta de la Tapa Mudéjar o las jornadas de La Tapa entra en Palacio. En Zaragoza Conciertos nos ha visitado El Brindador, que actuará este fin de semana en la Campana Underground.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer