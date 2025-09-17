magazine

Más de uno Zaragoza 17/09/2025

En el programa del miércoles hemos hablado de la inauguración del nuevo cuartel de policía de Pignatelli, de la jornada de Educación Infantil que se celebrará el próximo sábado y del trabajo del Instituto Municipal de Salud Pública tras los problemas de ratas de los últimos meses. Hablamos también de la Semana de la Movilidad con la consejera Tatiana Gaudes.

Redacción

Zaragoza |

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la nueva comisaría de Policía Local en El Gancho. Hablamos con Mónica González Trigo de la II Jornada de Educación Infantil, que se va a celebrar este fin de semana. Y el veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, Emilio Martínez, ha enviado un mensaje tranquilizador sobre la aparición de ratas en distintos puntos de la ciudad en los últimos meses.

En la Semana de la Movilidad, hablamos del futuro del futuro de la movilidad urbana en Zaragoza y las actividades organizadas para estos días con la consejera Tatiana Gaudes. También conocemos lo acordado en la Junta Local de Seguridad, reunida para organizar el dispositivo de las Fiestas del Pilar.

El Colaborador Galáctico, David Vicente, ha contado porqué la NASA está buscando vida en Marte. Y Marta García, la Chica del Zapato Naranja, ha repasado las novedades de las Fiestas del Pilar. Y en el tiempo del cine, con Jesús Pérez Teira, hablamos de las mejores películas de Robert Redford.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer