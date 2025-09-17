Más de uno Zaragoza 17/09/2025

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la nueva comisaría de Policía Local en El Gancho. Hablamos con Mónica González Trigo de la II Jornada de Educación Infantil, que se va a celebrar este fin de semana. Y el veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, Emilio Martínez, ha enviado un mensaje tranquilizador sobre la aparición de ratas en distintos puntos de la ciudad en los últimos meses.

En la Semana de la Movilidad, hablamos del futuro del futuro de la movilidad urbana en Zaragoza y las actividades organizadas para estos días con la consejera Tatiana Gaudes. También conocemos lo acordado en la Junta Local de Seguridad, reunida para organizar el dispositivo de las Fiestas del Pilar.

El Colaborador Galáctico, David Vicente, ha contado porqué la NASA está buscando vida en Marte. Y Marta García, la Chica del Zapato Naranja, ha repasado las novedades de las Fiestas del Pilar. Y en el tiempo del cine, con Jesús Pérez Teira, hablamos de las mejores películas de Robert Redford.