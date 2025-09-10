Más de uno Zaragoza 10/09/2025

Se ha presentado la I Feria de la Igualdad, que se celebrará este fin de semana junto al Centro Cívico Estación del Norte, una jornada lúdica abierta a la participación y la reflexión, donde habrá talleres creativos, mesas de debate, exposiciones, cuentacuentos, teatro, deporte y música. Además, hablamos con el presidente del comité de empresa, Raúl Cabeza, y el gerente de Avanza, Carlos Agulló, tras alcanzar un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo evitando así la huelga convocada a partir de mañana.

Además, ya calienta motores el Festival Asalto, que comenzará el próximo martes conmemorando su 20 aniversario. Hablamos del Gran Premio de Guiñote que se celebrará este fin de semana en el Pabellón Príncipe Felipe, con más de 500 participantes; y recibimos a la concejal de Juventud, Ruth Bravo, que ha explicado los criterios que han motivado el cambio de modelo de las zonas jóvenes.

David Vicente, el Colaborador Galáctico, completa la lista de los grandes astrónomos de la Historia, con Isaac Newton y Albert Einstein; además, ha compartido algunos consejos para quienes quieran iniciarse en la observación astronómica. Y aprovechando que estamos en el Espacio, la Chica del Zapato Naranja nos adelanta detalles del evento de Star Wars que tendrá lugar en Zaragoza el último fin de semana de septiembre con el Training Day de la Legión 501.