Más de uno Zaragoza 09/10/2025

Comenzamos el programa con Angelines Soria, del Cuerpo de Voluntarios de Zaragoza, quien nos ha explicado qué labores realizan durante las Fiestas del Pilar. Alicia Juárez, coordinadora del Parque de las Marionetas, que abre esta tarde a las 17,00, ha repasado todos los espectáculos y actividades programadas hasta el día 13 para todas las edades en las carpas y barracas instaladas en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Recibimos a la actriz Beatriz Rico, que esta noche actúa en el Teatro Arbolé con la obra 'Pepa, no me des tormento', una divertida comedia en la que Beatriz se mete en la piel de numerosos personajes. María Gómez Campillo también ha pasado por nuestro set en la Plaza de José Sinués para analizar el éxito del Espacio Zity desde el punto de vista del marketing.

Además, nos han acompañado Jana Gómez y Alberto Vázquez, dos de los protagonistas del musical de Los Pilares de la Tierra, una de las grandes citas escénicas del Pilar y que estará hasta el próximo 25 de octubre en el Teatro Principal. También sentamos en nuestra mesa a Mariano y Carlos, Starkytch Pinchadiscos, que actúan esta tarde en la Estación del Norte y el viernes a la hora del vermú en las Foodtrucks. El cierre musical lo ha puesto el joven cantante zaragozano Delezz.