Más de uno Zaragoza 07/10/2025

Hablamos con el director del Teatro Principal, José María Turmo, para repasar la programación del Teatro Principal hasta final de año. Nos acompaña Beatriz Lucea, fundadora de Believe in Art, la ONG dedicada a llevar el arte a los hospitales que ha recibido el título de Hijos Predilectos de la Ciudad.

También nos acompañan las responsables del proyecto internacional sobre arte y sostenibilidad Trash Designer, Marta Fernández y Aroa Martín. Nos acompaña la responsable de la Asociación de Detallistas de Frutas de Zaragoza, Marisa Barcelona, con quien hemos hablado de producto de temporada, comercio de proximidad y de la historia de la Ofrenda de Frutos.

Lorién, componente de La Doloritas, grupo que actúa esta noche en la Sala Zeta, ha puesto la nota musical al programa. Y con la alcaldesa Natalia Chueca hemos repasado la actualidad de las fiestas del Pilar. Entre otras cuestiones, Chueca ha dado por zanjada la polémica con Paula Ortiz por sus reivindicaciones durante el Pregón.