Más de uno Zaragoza 06/10/2025

La consejera de Cultura, Sara Fernández, ha hecho balance del primer fin de semana de fiestas del Pilar, en el que más de 540.000 personas han participado de los actos programados desde el viernes. También nos ha acompañado José Angel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, quien ha valorado el informe de la Cámara de Comercio sobre la liberalización del calendario de festivos además de recordar algunas claves sobre consumo durante las Fiestas del Pilar.

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral hemos conocido la campaña que lanza la Fundación Aspace para mejorar la calidad de vida de las personas con esta discapacidad. Además, nos han acompañado los componentes de BVOCAL, que presentan su disco 30 aniversario y nuevo espectáculo en la Sala Multiusos del Auditorio este martes y miércoles.

Con Juako Malavirgen y Diego Peña, The Corto's hemos hablado del espectáculo que llevan estas fiestas al Centro Cívico Río Ebro hasta el día 13, dando la vuelta con su humor descacharrante a la historia del cine con 'Corten!'. Y Alfonso Pablo nos ha presentado 'Mal pero bien', que estrena esta tarde en el Centro Cívico Almozara encarnando a un actor al que nada le sale bien. En el tiempo de Club Cámara hemos hablado de seguros con Ramón Añaños y el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros, Miguel de las Morenas. Y el cantante zaragozano Delacueva ha puesto el broche musical a nuestro primer programa desde el Teatro Principal.