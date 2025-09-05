magazine

Más de uno Zaragoza 05/09/2025

En el programa del viernes hemos hablado de la Zona de Bajas Emisiones, del Barómetro Municipal y del comienzo del Vive Latino. Nos visitan Juanjo Artero y José Saiz para presentar la versión teatral de Asesinato en el Orient Express. Repasamos la actualidad del deporte, conocemos las primeras actividades de la temporada de otoño en el Galacho de Juslibol y César Gómez nos trae recuerdos televisivos relacionados con los trenes

Redacción

Zaragoza |

El concejal de movilidad, José Miguel Rodrigo, ha presentado las novedades de la Zona de Bajas Emisiones a partir del próximo 11 de septiembre. Hablamos con el presidente del comité de empresa de Avanza, que hoy se vuelve a reunir con la dirección de la compañía para alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada a partir del lunes.

Conocemos algunos de los datos más relevantes del barómetro municipal, en el que un 92,5% de los encuestados consideran necesaria la redacción de una nueva ordenanza cívica. Además, Tamara Marzo nos atiende desde el Galacho de Juslibol para contar las actividades con las que comienza este fin de semana la temporada de otoño del Galacho de Juslibol.

Hablamos de los preparativos del Vive Latino a pocas horas de que comience en el Recinto Expo. Fran Castarlenas repasa la agenda deportiva del fin de semana, con especial atención al partido del Real Zaragoza con el Valladolid, y nos visitan Juanjo Artero y José Sáiz, protagonista y director de Asesinato en el Orient Express, que está este fin de semana en el Teatro Principal. Y César Gómez aprovecha el Orient Exprés para traernos nostalgias ferroviarias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer