Más de uno Zaragoza 05/09/2025

El concejal de movilidad, José Miguel Rodrigo, ha presentado las novedades de la Zona de Bajas Emisiones a partir del próximo 11 de septiembre. Hablamos con el presidente del comité de empresa de Avanza, que hoy se vuelve a reunir con la dirección de la compañía para alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada a partir del lunes.

Conocemos algunos de los datos más relevantes del barómetro municipal, en el que un 92,5% de los encuestados consideran necesaria la redacción de una nueva ordenanza cívica. Además, Tamara Marzo nos atiende desde el Galacho de Juslibol para contar las actividades con las que comienza este fin de semana la temporada de otoño del Galacho de Juslibol.

Hablamos de los preparativos del Vive Latino a pocas horas de que comience en el Recinto Expo. Fran Castarlenas repasa la agenda deportiva del fin de semana, con especial atención al partido del Real Zaragoza con el Valladolid, y nos visitan Juanjo Artero y José Sáiz, protagonista y director de Asesinato en el Orient Express, que está este fin de semana en el Teatro Principal. Y César Gómez aprovecha el Orient Exprés para traernos nostalgias ferroviarias.