Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 29/08/2025

En Más de uno Zaragoza, sigue en la UCI un hombre por la explosión de una batería, VOX exige la apertura de la comisaría del Casco, el PSOE traslada propuestas para mejorar el funcionamiento de las piscinas, y retiran una colmena con 20.000 abejas en Valdespartera. En el ámbito regional, afecciones del granizo en la vendimia y aparecen restos de una sinagoga medieval en el Pueblo Viejo de Belchite. Además, los deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Redacción

Zaragoza |

En las comarcas de Daroca, Calatayud o Valdejalón siguen evaluando los daños provocados por el granizo. En Cariñena los viñedos se han visto muy afectados en algunas zonas, lo que mermará las cifras de la vendimia.

En el plano político, el grupo de VOX ha denunciado que la comisaría de Policía Local del Casco Histórico sigue sin abrir sus puertas, pese a que estaba previsto que lo hiciera en julio. El concejal y presidente del distrito, Armando Martínez, amenaza con bloquear los presupuestos del gobierno de Natalia Chueca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer