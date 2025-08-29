Más de Uno Zaragoza matinal 29/08/2025

En las comarcas de Daroca, Calatayud o Valdejalón siguen evaluando los daños provocados por el granizo. En Cariñena los viñedos se han visto muy afectados en algunas zonas, lo que mermará las cifras de la vendimia.

En el plano político, el grupo de VOX ha denunciado que la comisaría de Policía Local del Casco Histórico sigue sin abrir sus puertas, pese a que estaba previsto que lo hiciera en julio. El concejal y presidente del distrito, Armando Martínez, amenaza con bloquear los presupuestos del gobierno de Natalia Chueca.