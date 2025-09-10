Más de Uno Zaragoza matinal 10/09/2025

Desconvocan la huelga del bus urbano cuyo inicio estaba previsto para mañana jueves gracias al preacuerdo alcanzado entre la dirección de Avanza y los sindicatos para el nuevo convenio colectivo. A la espera de que los trabajadores lo ratifiquen en referéndum, el presidente del comité de empresa valora que incluye subidas salariales o permisos retribuidos de cinco días.

La vivienda, dedicar una calle a Javier Lambán o las ordenanzas fiscales fueron algunos de los temas abordados ayer por la alcaldesa Chueca y los portavoces de los grupos en la ronda de reuniones de inicio del curso político. Uno de los debates más inmediatos será el de ordenanzas y, en este sentido, Chueca tanteó con los grupos una posible subida conforme al IPC de las tasas de agua y basuras.