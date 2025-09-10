Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 10/09/2025

En Más de uno Zaragoza, el preacuerdo entre Avanza y sindicatos para el nuevo convenio del bus urbano, y declaraciones de los grupos municipales y Chueca sobre las ordenanzas. Hablamos además del corte de luz que afectó a 25.000 clientes ayer en el centro, de la opinión de Azcón sobre los recortes de rutas de Ryanair, de la reforma de la Ley Antitabaco o de la actualidad deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Desconvocan la huelga del bus urbano cuyo inicio estaba previsto para mañana jueves gracias al preacuerdo alcanzado entre la dirección de Avanza y los sindicatos para el nuevo convenio colectivo. A la espera de que los trabajadores lo ratifiquen en referéndum, el presidente del comité de empresa valora que incluye subidas salariales o permisos retribuidos de cinco días.

La vivienda, dedicar una calle a Javier Lambán o las ordenanzas fiscales fueron algunos de los temas abordados ayer por la alcaldesa Chueca y los portavoces de los grupos en la ronda de reuniones de inicio del curso político. Uno de los debates más inmediatos será el de ordenanzas y, en este sentido, Chueca tanteó con los grupos una posible subida conforme al IPC de las tasas de agua y basuras.

