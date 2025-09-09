Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza matinal 09/09/2025

En Más de uno Zaragoza, Chueca confía en que un preacuerdo en Avanza para desconvocar los paros e incluir las mejoras laborales en el nuevo contrato del bus. Además, la alcaldesa cita hoy a los portavoces de la oposición para analizar el arranque del curso escolar. También hablamos de la vuelta al cole, del sorteo de la Ofrenda de Flores, de la investigación por una presunta agresión sexual en una escuela infantil o del deporte. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La alcaldesa, Natalia Chueca, se reúne hoy con los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal para analizar el arranque del nuevo curso. La aprobación de ordenanzas y presupuestos, la Romareda y otros proyectos y retos de la ciudad serán algunos de los temas que tratarán en esos encuentros.

Por otro lado, Chueca espera que el acercamiento entre la dirección y el comité de Avanza desemboque en un preacuerdo de convenio para el bus urbano. La intención del consistorio es incluir esas nuevas condiciones laborales en el nuevo pliego para sacar cuanto antes a licitación el contrato.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer