Más de Uno Zaragoza matinal 09/09/2025

La alcaldesa, Natalia Chueca, se reúne hoy con los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal para analizar el arranque del nuevo curso. La aprobación de ordenanzas y presupuestos, la Romareda y otros proyectos y retos de la ciudad serán algunos de los temas que tratarán en esos encuentros.

Por otro lado, Chueca espera que el acercamiento entre la dirección y el comité de Avanza desemboque en un preacuerdo de convenio para el bus urbano. La intención del consistorio es incluir esas nuevas condiciones laborales en el nuevo pliego para sacar cuanto antes a licitación el contrato.