La Brújula de Aragón 24/04/2023

Con Patricia de Blas. Agricultores y ganaderos están cada vez más preocupados, porque sigue sin llover y las previsiones no son nada favorables. De hecho, en estos próximos días, no solo no se prevén precipitaciones sino que, además, las temperaturas van a seguir subiendo. La sequía también ha hecho que la central hidroeléctrica de El Grado II detenga sus turbinas. Hablamos de ello con el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza e investigador del CIRCE, José Sanz.

Por otro lado, la proximidad de las elecciones aviva la confrontación entre el presidente del Gobierno aragonés y candidato socialista, Javier Lambán, y su rival, al frente del Partido Popular, Jorge Azcón, que insiste en que se celebre un debate cara a cara. Además, entrevistamos a Daniel Alastuey, que deja la Secretaría General de UGT Aragón para dar el salto a la política.