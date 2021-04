José Lemos: "Motril no acudirá a FITUR 2021. La Feria va a ser muy limitada, no hay presentaciones y los Proyectos que tenemos están bajo secreto del sumario o desarrollándose"

Nos lo adelanta de forma exclusiva el Teniente Alcalde de Turismo: Motril no estará presente en FITUR 2021 ya que las presentaciones no se pueden realizar y, además algunos proyectos aún no están definidos totalmente.

Sí intervendrá la Ciudad a través de Diputación de forma telemática y ante los Medios que lo requieran. Además, matizaba Lemos, que las playas se abrirán poco después de la Feria y hay que ocuparse de tenerlas de forma óptima.

También nos aclaraba que algunos proyectos que tienen están aún en fase de preparación y no se pueden divulgar por el momento.

Foto: Recurso.