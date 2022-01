LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella. Miércoles 5 de enero de 2022

Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Marbella, y a juzgar por los buenos deseos de ayuntamiento y Best of You, el regalo más ansiado es que el Marbella Fútbol Club logre alcanzar "la categoría donde merece estar". Escuchamos al delegado de Deportes, el concejal Manuel Cardeña, y al portavoz del club, Esteban Granero. Y de cara a las nuevas disputas ligueras del MFC y de la Unión Deportiva San Pedro, contamos con el fino análisis y cita inspiradora de nuestro comentarista Coco Regueira.