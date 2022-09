LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella, martes 6 de septiembre de 2022

El guardameta del CD Estepona, Razak Brimah, fue el protagonista en Onda Deportiva Marbella con Julio Rodríguez. A sus 35 años el ghanés asegura que el proyecto del cuadro esteponero va muy en serio, que no viene a acabar su carrera sino a luchar por engancharse a los mejores equipos que luchen por la Primera RFEF. El portero remarcó que la premura por hacer un equipo nuevo en 48 horas no ha pesado en el rendimiento, aunque confesó como anécdota que el día del debut no se sabía ni los nombres de los compañeros.

Julio Rodríguez