Gregorio, un 'bicho' a los 70

Desde los 400 metros, 1.500 mts, 10.000 mts, hasta terminar en dos ocasiones los 101 kms de Ronda. Tardó en apuntarse a pruebas porque cuando empezó a entrenar no está bien visto. "En mis tiempos me miraban malamente porque corría. Nadie hacía deporte. Me veían con las calzonas y decían que donde iba ese local. Era otra época". Su figura es la de un hombre llano, cercano, trabajador, que no pierde la constancia en busca de la calidad de vida. "Me gusta encontrarme con corredores, quedar con ellos para ir al paseo marítimo o salir al campo. Esto es lo mejor que hay. Te quitas la bebida, del sillón y te pones en forma. Creo que hasta el virus se va porque pensará que si entro ahí me va a dar mucho trabajo" (risas).

También hablamos con el presidente del club de Atletismo de San Pedro, Toni García sobre la continuidad de la competición federada con los campeonatos nacionales a las puertas. No faltó al inicio la última hora del Marbella FC.