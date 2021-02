LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Aira: "No me planteé irme porque abandonar es de cobardes"

Repasamos la última hora del Marbella FC con su entrenador, José Manuel Aira. Respaldado públicamente por la estructura del club, el técnico berciano respondió en Onda Deportiva Marbella el porqué no pensó en ningún momento dimitir. "No me planteé irme porque abandonar es de cobardes"