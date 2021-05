Más de Uno Marbella 12:39. Miércoles, 12 de mayo de 2021

El Plan Estratégico de Turismo Accesible de la Costa del Sol Occidental ha analizado la situación actual del turismo accesible en la Costa del Sol, mediante la realización de un estudio de la oferta turística existente, entre ellas las condiciones de accesibilidad de los recursos y recomendaciones de mejora, especialmente para aquellos que no reúnen las condiciones mínimas. Ha sido un documento participativo en el que han colaborado no solo profesionales del sector turístico sino también entidades sociales locales que representan a las personas con discapacidad. Los primeros datos arrojan que hay una evidencia clara en las oportunidades del turismo accesible para el destino y los retos a los que se enfrenta. Y es que no podemos olvidar que la Costa del Sol va a recibir a cientos de miles de turistas que necesitan mejores condiciones. De todo ello hablamos con Antonio Díaz, gerente de Turismo Costa del Sol y José F. González, empresario promotor de turismo inclusivo.

Albergues en Marbella

Vuelve la actividad de los albergues y espacios de alojamiento accesible para todos los bolsillos, gestionados por la Junta de Andalucía, como son el Albergue África y la Residencia Tiempo Libre. Hablamos con la delegada provincial de Economía y Empleo, Carmen Sánchez, que nos cuenta la última hora.

Tiempo para lo social

En el espacio de cada miércoles para lo social nos acompaña hoy Christian Jonjeneel, portavoz de la Fundación Vicente Ferrer.