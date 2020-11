Más de Uno Marbella 12.30. Martes 17 de noviembre de 2020

Después de los meses en que el grueso de nuestro tejido industrial también se confinó, hay negocios que tomaron impulso y actualmente no solo no han parado si no que están viviendo una suerte de buena racha, en comparación con otros sectores en los que la crisis del Covid-19 está haciendo estragos. No hay nada más que pasarse por el Polígono Industrial de Marbella y ver naves a pleno rendimiento y con importantes cargas de trabajo

Reformas en casa

El boom de reformar casas no es solo un fenómeno televisivo: distintas cadenas de televisión ganan adeptos con espacios centrados en historias sobre decoradores, interioristas, arquitectos o diseñadores que le lavan la cara a todo tipo de hogares. En esa línea, la crisis económica derivada de la actual pandemia no está afectando a carpinteros, pintores, ebanistas, cristaleros, etc, que siguen recibiendo encargos. Hoy hemos reunido a tres de esos industriales para que compartan su experiencia actual. Se trata de los empresarios Antonio Figueredo, carpintero, Antonio Terraza, de la firma de pinturas del mismo nombre, y Diego González, dedicado a la carpintería de aluminio. De momento, les va muy bien y conocemos cuáles son sus impresiones.

Trabajadores de la hostelería

Muchos de los trabajadores del sector de la hostelería continúan en vilo incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y con un panorama muy incierto de cara al año que viene. Sobre cuáles son las ayudas y prestaciones actuales que reciben hablamos con la Secretaria General de Hostelería del sindicato Comisiones Obreras en Málaga, Lola Villalba. Un dato que mueve a la reflexión: la provincia mantiene todavía a cerca de 27.000 trabajadores en ERTE tras reactivar al 78% de afectados. Un número notable del grupo pertenece a la hostelería costasoleña.

La salud, lo primero

Desinfección, ozonoterapia y terapias de protección son algunos de los temas que centraron un primer capítulo de nuestro apartado La Salud. ¿Qué puedo hacer para desinfectar de virus mi casa y mi zona de trabajo?. ¿Cómo me protejo frente al Coronavirus?. ¿Qué es la terapia físico-vascular Bemer? son algunas de las cuestiones a las que ha respondido Javier Arecha, de la compañía Stop Virus Ozono. Y es que, según muchos análisis, la ozonoterapia es una de las técnicas más poderosas para curar y tratar múltiples patologías para cuidar nuestra salud. También en La Salud y con la doctora del Instituto Médico Miramar, Sandra Martín, supimos más acerca de las técnicas más novedosas y de vanguardia para tratar las afecciones en la zona peri ocular, y más concretamente, las ojeras. Y todo ello en un momento en el que nos estamos comunicando más con los ojos: cómo combatir ojeras, arrugas y bolsas cuando, con la mascarilla, los ojos acaparan las miradas