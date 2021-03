LA ACTUALIDAD INFORMATIVA DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Más de Uno Marbella 08:290. Viernes, 19 de marzo de 2021

No está probado, pero tampoco está descartado. Las autoridades sanitarias apuntan a que no hay indicios que relacionen los casos de trombosis, como el que le costó el fallecimiento a la profesora de Marbella, tengan relación con la vacuna AstraZeneca, pero lo que está claro, según la Agencia Europea del Medicamento, es que el riesgo es asumible, sobre todo cuando mueren decenas de miles de personas todos los días en el mundo.También conocemos los datos preliminares de la autopsia de esta profesora, que descartan la vinculación entre la muerte y la vacunación unas semanas antes, además de apuntar que la mujer sin ninguna patología previa, según su familia, sí tendría una predisposición a sufrir un accidente cerebrovascular. La Agencia Europa del Medicamento anunció ayer que no encontraba causa que relacionara los trombos que se han dado en una quincena de personas en varios países de Europa con la vacuna AstraZeneca con lo que desbloqueaba la paralización para que se reanudara.