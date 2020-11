Más de uno Marbella 08:20. Jueves, 5 de noviembre de 2020.

Los datos laborales registran además una bajada de los contratos registrados; 638 menos que el mes anterior y 3.542 que hace un año. La sitaución, preocupante, refleja que el verano, además de haber terminado ya definitivamente a efectos prácticos, tampoco "ha traído a Marbella lo que se esperaba", según considera el delegado municipal de Empleo, Cristóbal Garre. De hecho, el sector que más se desmorona es el de los servicios. Por el contrario, el de la construcción se mantiene, aunque, advierte el munícipe, el problema puede empezar conforme vayan terminando las edificaciones "porque a las empresas les va a costar dar salida a los pisos". En este sentido, Garre añade que "el mercado está bajando y las promotoras igual no pueden amoldarse a esos nuevos precios" además de que "si los desempleados no encuentran trabajo, no podrán comprar".