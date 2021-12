Las pymes de Marbella esperan estar cerca de los números de la Navidad de 2019

El Centro de Iniciativas Turísticas espera que durante las próximas semanas ocurra lo mismo que el resto de 2021, cuando la realidad ha superado, dice el presidente Juan José González, a las estimaciones hechas. Un buen resultado para las pymes de Marbella sería estar cerca de 2019, cuando aún no se había manifestado el COVID-19, según apunta el presidente de APYMEM, Enrique Guerrero. Aunque la clave, sobre todo para el sector de la hostelería, será si se autoriza o no exigir el Pasaporte COVID para entrar en los establecimientos. En APYMESPA apuntan a, tomando como referencia los números registrados en verano y otoño, tener incluso mejores datos que en la Navidad de dos años atrás. La gente, dice la presidenta, Ana García, no ha gastado en mucho tiempo y en cuanto ha podido ha empezado a consumir.

Protectora animales

El Ayuntamiento de Marbella está ejecutando las obras de acondicionamiento de una nave municipal que permitirá atender de manera temporal a los animales abandonados de la ciudad. El espacio está en el entorno del pabellón logístico de Servicios Operativos, cerca de las instalaciones de la Triple A que tendrá por su parte su nuevo y definitivo centro previsiblemente a finales de 2022. Hace dos años empezó la obra para mejorar las condiciones de la protectora, con la creación de una red de saneamiento y abastecimiento de agua potable. El proyecto cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros, a los que se suman los 600.000 euros destinados a la instalación de las citadas redes de saneamiento y abastecimientos.

Papá Noel de paseo por Marbella

Más de 70 motos acompañarán a Papá Noel el próximo martes, 21 de diciembre, a partir de las seis de la tarde, en una caravana navideña por las principales calles del casco urbano de Marbella. La actividad, impulsada por el Motoclub Peña Los Mentirosos en colaboración con la delegación de Fiestas, contará con el apoyo de efectivos de Protección Civil, Bomberos y Policía Local, que se sumarán a la comitiva, que partirá del Bulevar Pablo Ráez y finalizará en el Arco de Marbella. Papá Noel saludará a los vecinos a bordo de un coche descapotable.