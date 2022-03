Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCL. Una no buena Semana Blanca que sin embargo apunta a una provechosa Semana Santa

Coinciden las expectativas de comerciantes y restauradores con las de los hoteleros de cara a Semana Santa, a partir de la Semana Blanca que acabamos de dejar atrás, aunque el resultado para las pymes no haya sido tan bueno, en un primer análisis, como el de los hoteles en general. Coinciden también en que los mejores números se hicieron en los primeros días de la festividad, con el fin de semana pegado al Día de Andalucía. Son mejores los ánimos de los establecimientos sampedreños que los del centro urbano marbellí porque los primeros son sobre todo del sector de la hostelería, que es el principal activo de la localidad, como ya ha señalado alguna vez la presidenta de APYMESPA, Ana García. Son mejores los ánimos, decíamos, hasta el punto de que mientras en APYMEM hablan de un clima desapacible, que no favoreció el negocio, para los sampedreños hizo buen tiempo que animó a la gente a ocupar las terrazas de los bares. No parece tan difícil.