Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL

Van a terminar por marear a los pescadores. En sentido figurado, claro. ¿Se imaginan? En menos de dos semanas han decidido parar, después seguir faenando dando un voto de confianza al Gobierno hasta la reunión con el ministro del martes próximo, para después volver a convocar un paro, desconvocarlo cuatro días después y rectificar de nuevo en menos de 24 horas. Total, que los de Marbella sí se echaron ayer a la mar, pero no hoy. Van a terminar por marearlos, los colectivos que les representan en las negociaciones, por aclarar. Y mareados unos, mareados los demás. Las pescaderías que ayer mismo, o no podían abrir porque quieren género autóctono, o si lo hacían es porque traían el pescado incluso de Italia. Y los usuarios, que ya no saben si pueden o no encontrar pescado fresco, y de dónde es si lo encuentran. No parece tan difícil.