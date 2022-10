Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La venta de vivienda también

Otro dato más positivo. Otro número que refuerza, que puede reforzar, esa idea de que a Marbella no le va eso de la crisis o que no le afectará tanto. Lo decía sin ir más lejos, recuerden, el director de Fuerte Hoteles y presidente de la patronal hotelera de toda la Costa del Sol el jueves pasado. Hoy tenemos al que sería el otro sector productivo importante de la ciudad, junto con el turismo; de hecho está en parte relacionado. La construcción y la venta de vivienda. Y viene aquí sacando todo el pecho que le permite haber batido el récord histórico. Se vendieron más casas en el segundo trimestre del año -el último del que hay datos oficiales- que en plena burbuja inmobiliaria. Muchas más en realidad. No se sabe cuántas son de nueva construcción pero las hay. Y de ese epígrafe sale la reflexión hecha por el Ejecutivo local: se siguen levantando inmuebles conforme al plan del 86. Tanto en el Ayuntamiento como expertos en la materia exponen posibles razones de lo ocurrido. Entre ellas está esa parte positiva que nos ha quedado de la pandemia; lo del teletrabajo. No parece tan difícil.