Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La tradición sí puede con Marbella, que también lucha contra la meteorología

Las primeras estimaciones confirman que la Navidad no es el mejor momento precisamente para que los hoteles y la ciudad en general hagan caja (lo de hacer el agosto iba quedar aquí muy raro). También que conforme avanzan las fiestas, el panorama mejora por aquello de la tradición familiar ligada la Nochebuena. Como novedad y curiosidad para este año y siempre conforme a unas primeras informaciones de los hoteles, resulta que los que mejores números tienen ahora mismo para la primera parte son los de más categoría. Y eso que varios están fuera de servicio. Esto también es ciertamente novedoso, por cierto. Los hoteleros confían en las habituales reservas de última hora que estarán pendientes además de cómo evolucione la meteorología, caprichosa ella, que ha empeorado justo en el momento menos oportuno, después de un otoño cercano ya al invierno con datos más propios, si no del verano, sí de la primavera. No parece tan difícil.