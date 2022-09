Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Tenía que ser así

Marbella no está entre las poblaciones con mejores números del litoral. Así que, teniendo en cuenta la afluencia masiva de visitantes que cualquiera ha podido ver estos pasados dos meses en la ciudad, las viviendas de uso turístico han tenido que batir récords. Lo sabremos en unos días. Acabamos de darle al “rewind” a la cinta y han escuchado lo que decíamos el 31 de agosto cuando la patronal hotelera había hecho balance sobre el periodo fuerte del verano. Ya tenemos esas cifras. Y más o menos, era lo que se antojaba. Más o menos porque no se han superado marcas como tal, pero, como siempre, contextualizando, comparando y teniendo en cuenta todas las variables, el balance de los profesionales del sector sí se traduce en haberlo hecho. Se han ocupado las mismas viviendas que en 2019, pero a un precio superior en Marbella. Datos similares a 2021 en el conjunto de la Costa del Sol, pero pagando un tercio más que entonces. No parece tan difícil.