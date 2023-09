Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. ¿Un síntoma de la desestacionalización?

Recuperan el primer puesto de la actualidad los balances post julio y agosto. Hoy es el comercio sampedreño el que saca conclusiones. Alguna hay que entenderla como lo que es, un chascarrillo: el cambio climático está trayendo cosas buenas; al hacer calor o buen tiempo más allá de lo que era lo habitual, pues hay turistas no sólo en julio y agosto, o simplemente los vecinos están más en la calle y casi como consecuencia directa, consumen más. Insistimos en lo del chascarrillo. Se dan pasos adelante en la ansiada desestacionalización. El balance refleja también una regularidad en todo el verano, fruto también de esa extensión de la temporada alta; ya no resalta tanto la segunda quincena de julio y sobre todo la primera de agosto. Tercera reflexión: a tenor del escenario descrito, en San Pedro, los clientes se han gastado más dinero que hace un año. Y todo ello con las necesidades que los comerciantes siguen demandando para terminar de lograr los beneficios deseados. No parece tan difícil.