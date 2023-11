NO PARECE TAN DÍFICIL. Por las regulares

Entre que la naturaleza no ayuda mucho -no llueve- y que a nosotros parece darnos lo mismo, pues ya tenemos las primeras medidas claras de lo que no se puede hacer con el agua.

El objetivo es el mismo: hay que reducir el consumo en un quinto respecto del habitual, un 20% si lo prefieren. Pero de momento, en estas semanas atrás no se ha conseguido, porque, repetimos, no hay precipitaciones y por las buenas no lo entendemos.

Será entonces, por las regulares. No por las malas, de momento. Se intenta por todos los medios no tener que cerrar el grifo, no tener que reducir la presión de suministro que se traduciría en falta de agua en algunas casas según donde estén cada una. Literalmente.

Y miren, no será por repetirlo, porque podemos hacer mucho en nuestras casas, más allá de si se baldea o no una calle, que va a estar prohibido, dicho sea de paso. Son cuestiones, las domésticas, que no haría falta estar así para hacerlas. O para no hacerlas. No fregar los platos con el grifo abierto, no lavarse los dientes con el grifo abierto, no poner lavadoras con media carga y no tirar constantemente de la cisterna. De sentido común, vamos.

No parece tan difícil.