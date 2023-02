Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Recuperada, de sobra, la normalidad

Las tiendas y los bares de Marbella y San Pedro han recuperado del todo la normalidad. De sobra. Al menos en Navidad. En ambas localidades el negocio hecho por las pymes ha sido mayor ya que en 2019, ya saben, la referencia estrella ahora mismo. Ha subido mucho la facturación en el centro urbano marbellí y no tanto, aunque también lo ha hecho, en el otro gran núcleo de población del municipio. El balance, claro está, es positivo. Pero lo podría haber sido incluso más. El notable alto podría haberse convertido en un sobresaliente si no fuera, sobre todo, por la temida inflación. Luego ha sido como siempre. En los cascos antiguos se ha mejorado más que en el resto y en los bares más que en las tiendas. Las ganas de salir parecen estar detrás de estas buenas semanas navideñas pasadas que ahora deberían confirmarse con las campañas programadas con motivo de la onomástica de mañana. A más largo plazo, la meta está en no tener que esperar precisamente a momentos determinados para que haya buen negocio. Dicho de otra manera, en lograr la desestacionalización también en el pequeño y mediano comercio. No parece tan difícil.