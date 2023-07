Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Al precio de la luz

Debería servir de aviso. Debería servirnos y servirles de aviso. No se había constituido hasta ahora. Ayer se reunió por primera vez el Comité de Sequía de Marbella. Hace quince años que la falta de agua no era tanta. Algunos meses atrás, el entonces consejero delegado de Acosol ya lo advirtió; que la situación no era alarmante pero sí preocupante. Y es que al final, esto es sencillo. Si no llueve, el agua se va gastando. Porque somos más de lo que los papeles reflejan, como se ha dicho ya demasiadas veces. Además, no parece que el problema vaya con algunos, que siguen fregando con el grifo siempre abierto, duchándose igualmente, regando como si el líquido elemento fuera inagotable, y un largo etcétera. Igual sería bueno empezar a cobrar el agua al precio de la luz. Por ejemplo. A ver si así sí tomamos conciencia. Sumen además que las ampliaciones de la desaladora y la potabilizadora estén pendientes. No parece tan difícil.