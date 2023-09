Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Sobre el papel y sobre el terreno

La recuperación del patrimonio marbellí es uno de esos asuntos que no termina nunca. Está tardando o durando en proporción a todo lo que el municipio perdió años ha. Pronto se podrá tachar de la lista un importante lugar; por su extensión y por su significado para la tradición: Puerto Rico. Pronto, pero seguramente no tanto como los papeles dicen. He aquí un buen ejemplo de que una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica; de que un procedimiento administrativo puede estar listo, pero implementarlo no es tan sencillo. Y esa extensa zona natural, lugar de encuentro, por ejemplo, del popular “tostón”, está en ésas ahora mismo: su expropiación ha terminado sobre el papel, pero queda ahora conseguir que los están allí en precario, que se dice, abandonen su asentamiento. Porque además de volver a celebrar allí la festividad de Todos Los Santos, la idea es hacer allí un parque periurbano, para que pueda disfrutarse más allá de los 1 de noviembre. No parece tan difícil.