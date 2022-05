Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La pandemia y el paro, de la mano

Bien agarrados de la mano parecen ir la pandemia y el paro en Marbella; el segundo disminuye al mismo ritmo que el coronavirus va desapareciendo, no de nuestras vidas, pero sí de nuestras preocupaciones; mejoran los datos del desempleo desde septiembre pasado, mes a mes. O conforme el bicho merma, aumenta el empleo. ¡Quién lo iba a decir! Bien mirado, la normalidad también es esto. Bueno, esto es mejor. Porque, no había unos números así desde hacía 14 años. También caminan juntos el trabajo en general y el turismo, a tenor de las mejoras detectadas también conforme van avanzando los meses. El sector servicios sigue copando con mucho el que más contratos genera. Y además, crece. No como el de la construcción que baja este mes, aunque se mantiene en segunda posición. La cosa está ahora en comprobar si el aumento detectado en los indefinidos obedece a la reforma laboral o si en cambio y como creen en el Ejecutivo marbellí, es una evidencia de que se está ganando a la temida estacionalidad. No parece tan difícil.