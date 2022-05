Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otros nuevos capítulos de la historia de Marbella

Ayer recuperaba Marbella parte de su historia con la inauguración y anuncio de apertura para dentro de nueve días el antiguo hotel Don Miguel. Hoy podríamos decir que la ciudad escribe o ha empezado a escribir un capítulo nuevo. No es que fuera una reivindicación de hace mucho, pero ahora que está en marcha la solución, se percibe mejor el problema. El barrio de Divina Pastora, uno de los más antiguos del municipio, tenía, tiene todavía, un hándicap consecuencia de ser una zona con muchos comercios y muchas viviendas pero todas antiguas y por tanto sin garajes. ¿Cuántos de ustedes han estado dando vueltas y más vueltas hasta el punto de tener que irse incluso y no llegar a donde pretendían? El anunciado aparcamiento subterráneo de calle Doha tratará de evitar que falten más a su cita. Casi 170 plazas para vecinos y visitantes, sin distinción, todas a disposición de cualquiera, ninguna a la venta, con el objetivo de dar aun más vida a un barrio, que eso le sobra. De mejorar su calidad de vida, más bien. No parece tan difícil.