Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los otros efectos del temporal

Ha terminado el temporal meteorológico pero tenemos por una parte sus efectos y por otra la tempestad mediática que parece haberle cogido el relevo. Sobre las consecuencias de lo ocurrido, el Ayuntamiento insiste con el mensaje de que los daños van a estar reparados para Semana Santa. Empieza mañana. Pero se entiende la postura. Por algo parecido a la reducción al absurdo, o sea demostrar básicamente que lo contrario es imposible. ¿Imaginan a la alcaldesa o a cualquier responsable público diciendo a los turistas que no vengan porque las playas no van a estar en condiciones? Sobre la tempestad mediática, ha llegado como se preveía. No ha habido sorpresas. Pedía el Ejecutivo, la regidora de nuevo, a todas las fuerzas de la oposición unidad para instar al Gobierno de la nación a que haga los espigones. Respondía ayer el PSOE pidiendo menos confrontación a la líder del PP en la ciudad. Lo de siempre, vamos: que depende del color del gobierno de turno, callan unos y se quejan otros. No parece tan difícil.