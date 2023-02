Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otro (muy) buen indicador económico

Se suceden los buenos indicadores económicos para Marbella. Al mercado de la automoción y al desempleo conocidos la pasada semana les releva en el comienzo de esta uno de suma importancia según demuestra la historia reciente nacional y sobre todo del municipio: la venta o la compra de casas. Y no sólo es bueno el dato; es el mejor número, el más alto. Lo puntualizamos así por la duda de que pueda haber alguna contextualización, tan importante siempre en análisis de este tipo, que le pueda poner un asterisco o una nota a pie de página. Aunque una vez consultados los especialistas no tiene pinta de que sea así. Las referencias son del tercer trimestre del pasado año, el úlitmo periodo del que se tienen datos oficiales, del Ministerio de Fomento, para evitar cualquier suspicacia de tipo político; no están ahora mismo en buena sintonía precisamente Gobierno central y Ejecutivo local. Se aprovecha la ciudad de los factores o escenarios positivos, pero también se beneficia de la mala situación de otros lugares. Y parece haber resistido los envites de la mala economía nacional o quizá es que directamente los malos augurios se hayan quedado en una previsión que, por fortuna, no se ha cumplido. No parece tan difícil.