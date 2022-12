Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otra previsión para el comienzo de año

No hemos terminado todavía 2022 y ya tenemos, no uno sino dos círculos en rojo en el calendario de enero próximo en Marbella. Aunque sin día determinado. Porque ni sabemos cuándo será exactamente la aprobación del Presupuesto Municipal ni en qué momento, y vamos con el asunto de esta mañana, el Ayuntamiento dará el relevo a la Cámara de Comercio de Málaga y dirigirá el vivero de empresas de San Pedro. Pero después de varios años ya intentándolo, parece que será a primeros de próximo, según palabras del Gobierno local, cuando se materialice. Para más adelante, con una fecha más indeterminada todavía hasta el punto de no haber siquiera referencia mensual, será la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal -ya saben que así se llama uno de los dos documentos en que se ha disgregado el antiguo PGOU con la nueva ley urbanística andaluza-. ¿Y qué pinta aquí? Pues mucho. Hasta que no esté, el vivero de empresas de Nueva Andalucía, el más importante que tendrá el municipio seguirá esperando, allí en el polígono de Nueva Campana, con sus 1.500 metros cuadrados en tres plantas de 500 cada una. No parece tan difícil.