Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los números hay que contextualizarlos e interpretarlos

Los datos sobre la ocupación hotelera en 2021 que refleja el Instituto Nacional de Estadística nos traen hoy algo que desde que comenzara la pandemia ha aparecido por aquí varias veces: la interpretación de los números. Porque, ya sea por desconocimiento o por mala intención, no ponerlos en contexto puede llevar a resultados matemáticos que nada tienen que ver con la realidad si no se explican bien, en su justa medida, sin tener en cuenta algo básico como la proporcionalidad. Botonazo de muestra: en Marbella ha habido menos habitaciones de hotel ocupadas en 2021 que en 2019. ¡Pues claro! Lo excelente, ya no bueno, sino excelente, hubiera sido lo contrario. Por aquello de que estamos en mitad, todavía, de una pandemia mundial; y con un cierre perimetral generalizado los cinco primeros meses del año, semana arriba, semana abajo. De hecho, tomando como referencia los siete restantes, el resultado es, volviendo al adjetivo de antes, casi excelentes. Luego podemos debatir si el método que emplea el INE es o no el adecuado. Pero es siempre el mismo; tanto cuando los números son, vamos a decir para resumir, “malos”, como cuando son “buenos”.