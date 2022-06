Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Números alentadores

Como si hubiera vuelto a nacer y cumplido la mayoría de edad otra vez. Así está el mercado inmobiliario en Marbella, o sea, la venta o la compra de casas. 18 años hay que mirar hacia atrás para encontrar unos números como los del inicio de 2022. Son unas cifras buenas en sí mismas y que, al contrario de lo que se deduce de otros indicadores y lo que llevamos escuchando desde hace unas semanas con bastante inquietud, nos sitúan en un escenario alentador. Mirando a la anterior crisis económica del país, el sector que primero avisó de que venían curvas peligrosas fue precisamente el inmobiliario. Ahí están los datos de 2006, 2007 y luego ya en plena crisis, 2008, 2009, etcétera. Ahora sin embargo, viendo que la carretera empieza a no ir recta, no aparece esa señal; todo lo contrario. La fortaleza de Marbella, dicen los expertos. Lo veremos. No parece tan difícil.