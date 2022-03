Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las (¿necesarias?) post-inauguraciones

El temporal de la pasada semana -de momento ésta apenas han caído unas gotas- se dejó una víctima no tan habitual como los daños en las playas, paseos marítimos, chiringuitos y demás. Por fin una de las obras pendientes en San Pedro Alcántara había terminado, se iba a inaugurar, y llegaron el agua y el viento para añadir más retraso al ya acumulado típico de cualquier actuación. No nos vamos a detener más de lo que ya lo hemos hecho con esta frase en eso. Esa es la explicación que dan al menos en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Marbella sobre las instalaciones del 061. Y dirán ustedes: ¡otra vez un servicio de primera necesidad, algo de la sanidad pública, perjudicado! Pero no; o no del todo, porque ya están las ambulancias saliendo y llegando a su nuevo lugar, recuerden, junto a carretera de Ronda y A7. Son las cosas de que a veces se inauguren espacios que llevan tiempo ya en marcha -de que se tengan que inaugurar sí o sí queremos decir- porque el plazo ahora para eso, para que se abran oficialmente, es “en los próximos días”. No parece tan difícil.