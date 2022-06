Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Muchas ganas de viajar, pero más bien cerquita

Que este verano Marbella va a estar hasta los topes no hay a estas alturas quien lo dude o lo discuta. De hecho lo está ya casi y estamos en mayo. Pero no va hoy la cosa de la ocupación hotelera, de los alojamientos turísticos, los chiringuitos, los restaurantes, etcétera, etcétera. Al menos, no de los de aquí. El marbellí, el residente en la ciudad parece estar igualmente ávido de viajar, a tenor de las previsiones que hacen las agencias de viaje. El escenario invita a ello. Casi todo invita a ello. Y lo que no lo hace, tampoco es un obstáculo ahora mismo. ¿De qué hablamos? De que los precios de los billetes de avión están, sirva el juego de palabras, por las nubes. Pero ni aun así. Los profesionales, con la inercia de las buenas sensaciones del discurrir del año, hablan incluso de hacer más negocio que en el verano de 2019. Cambian, eso sí, los destinos: más cercanos la mayoría. No parece tan difícil.